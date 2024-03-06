Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar yağdı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan taleplere ise müdahale ediliyor.

Kent merkezinde bulunan vatandaşlar, aniden bastıran sağanak yağışa karşı hazırlıksız yakalandı. Yağmura yakalanan birçok vatandaş binaların altına sığındı.

Kuzey ilçeler olarak adlandırılan Elbistan, Afşin ve Göksun’un yüksek kesimlerine ise kar yağdı.

Kar Göksun merkezini beyaza bürüdü.