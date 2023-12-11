Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkili oluyor

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok dere ve çay suları taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Sağanak yağış, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Tekir, Ilıca, Çağlayan, Döngel, Şahinkası, Kurucuova ve Çukurhisar Mahallelerinin yanı sıra Fırnız mevkiinde etkili oldu. Dulkadiroğlu ilçesinde kırsalda yer alan arı kovanları da sular altında kaldı.