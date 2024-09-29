Kahramanmaraş’ta servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta servis aracının kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişişubat İlçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. S.K. idaresindeki 46 S 1286 plakalı minibüs, seyir halindeyken kaza yaparak yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada sürücü ve yolcu konumda bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı.