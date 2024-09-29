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Kahramanmaraş’ta servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 29.09.2024 12:56
  • Giriş: 29.09.2024 12:56
  • Güncelleme: 29.09.2024 12:58
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı
Fotoğraf: İHA

Kahramanmaraş’ta servis aracının kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişişubat İlçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. S.K. idaresindeki 46 S 1286 plakalı minibüs, seyir halindeyken kaza yaparak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada sürücü ve yolcu konumda bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

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