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Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur hayatı felç etti, yol yarıldı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 22:26
  • Giriş: 24.08.2024 22:26
  • Güncelleme: 24.08.2024 22:27
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur hayatı felç etti, yol yarıldı

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol yarılırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü.

Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçları ise su bastı.

Ayrıca etkili olan yağışlar sonrası kent merkezinde yoğun olarak kullanılan yollarda göçmeler meydana geldi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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