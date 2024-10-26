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Kahramanmaraş’ta silah ticareti operasyonu

Ajans Haberleri
  • 26.10.2024 13:08
  • Giriş: 26.10.2024 13:08
  • Güncelleme: 26.10.2024 13:08
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta silah ticareti operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silah ticareti operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; 5 farklı marka model ruhsatsız tabanca, 8 boş tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen M.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken K.B. tutuklandı.

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