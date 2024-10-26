Kahramanmaraş’ta silah ticareti operasyonu
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silah ticareti operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; 5 farklı marka model ruhsatsız tabanca, 8 boş tabanca şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen M.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken K.B. tutuklandı.