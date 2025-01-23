Kahramanmaraş’ta telefon kılıfını beğenmeyen şahıs dükkana ateş açtı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta telefon kılıfı almak için gittiği dükkanda kılıfları beğenmeyen bir şahıs iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Polislerin müdahale ettiği olayda, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, telefon dükkanına gelerek telefon kılıfı almak istedi. Kendisine gösterilen telefon kılıflarını beğenmeyen şahıs bağırarak iş yerinden ayrıldı. Bir müddet sonra dükkana gelen şüpheli şahıs, elindeki pompalı tüfekle telefon dükkanına ateş açtı.

Çevredeki polislerin müdahalesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı. Meydana gelen olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.