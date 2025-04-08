Kahramanmaraş’ta ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kahramanmaraş’ta ’ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler bahar ayının gelişiyle çiçek açtı. Ters laleleri koparmanın cezasının ise 244 bin TL olduğu belirtildi.

Bazı illerde olduğu gibi Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Binboğa Dağı eteklerinde de ters laleler çiçek açtı. Kayaların arasında çıkan laleler görsel şölen sundu. Renk tonlarıyla da dikkat çeken endemik tür laleleri koparmanın cezasının ise 244 bin TL olduğu ifade edildi. Ters laleleri çekmek için her yıl bölgeye gelen doğa fotoğrafçılarından Mehmet Gören, Binboğa Dağları’nda doğal olarak yetişen lalelere ağlayan gelin de denildiğini söyledi.

Fotoğrafçılardan Yasin Mortaş da, "Ters laleler nisan ayının ilk haftasında açar ve ay sonuna kadar çiçeklerini dökmeye başlar. Binboğa Dağları’nda doğal olarak yetişir. Görülmeye değerdir. Endemik bitkidir. Koparılmamalıdır. Bulunduğu yerde güzeldir. Herkesin koruması gerekir. Kokusu olmasa da utangaçlığı ve ağlamaları insanları hep kendine çekmiştir. Bizler de buraya gelerek bu görsel şöleni fotoğraflamak istedik" dedi.