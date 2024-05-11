Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta demir yüklü tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Malatya nüfusuna kayıtlı Erdal Yıldırım (58), K NG 2380 yabancı plakalı BMV marka otomobiliyle Gaziantep istikametine seyir halindeyken Aksu Mahallesi mevkiine geldiğinde önünde seyreden A.B. idaresindeki demir yüklü 23 AEF 377 plakalı tıra bağlı arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Yıldırım’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.