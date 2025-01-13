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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2025 14:32
  • Giriş: 13.01.2025 14:32
  • Güncelleme: 13.01.2025 14:32
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş Türkoğlu karayolunda meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen Hyundai marka otomobil ile yabancı plakalı BMW marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle BMW marka otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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