Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.B idaresindeki Opel marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaza yaptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta yaralanan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.