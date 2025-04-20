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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.04.2025 13:53
  • Giriş: 20.04.2025 13:53
  • Güncelleme: 20.04.2025 13:53
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan ilçesi Pınarbaşı Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 DL 262 plakalı Opel marka otomobil park halindeki 31 VT 591 plakalı araca çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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