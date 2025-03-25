Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ışıklı kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol araçların çekilmesiyle ulaşıma tekrar açıldı.