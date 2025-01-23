Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü bilinmeyen 46 ADY 775 plakalı Volkswagen marka ticari araç, aynı yönde ilerleyen 46 AGC 197 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.