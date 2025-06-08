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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.06.2025 22:23
  • Giriş: 08.06.2025 22:23
  • Güncelleme: 08.06.2025 22:24
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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