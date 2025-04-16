Kahramanmaraş’ta üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
M.E.P. idaresindeki 46 ADG 953 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Küme Evler mevkisinde karşı şeride geçerek, sürüş eğitimi alan Ş.S. yönetimindeki 46 LB 840 ile E.A'nın kullandığı 46 AHC 348 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.