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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 29.02.2024 11:18
  • Giriş: 29.02.2024 11:18
  • Güncelleme: 29.02.2024 11:18
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. ve F.S.’yi çok miktarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve bir miktar para ile birlikte suçüstü yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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