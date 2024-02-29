Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. ve F.S.’yi çok miktarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve bir miktar para ile birlikte suçüstü yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.