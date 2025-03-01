Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 12 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan H.K., Ö.D. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.G., A.B., M.A., R.S., M.C., B.S., B.K., O.G., R.K., E.D., Ö.D. ve M.H. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.