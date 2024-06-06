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Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2024 13:55
  • Giriş: 06.06.2024 13:55
  • Güncelleme: 06.06.2024 13:55
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken 5 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, okul önünde bekleyen araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 4 otomobil birbirine zarar verdi.

Kaza da 3 kişi yaralandı. 

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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