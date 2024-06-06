Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken 5 araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, okul önünde bekleyen araçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 4 otomobil birbirine zarar verdi.
Kaza da 3 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.