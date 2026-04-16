Kahramanmaraş’taki okul saldırısı: 66 site için erişim engeli talebi

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından, "Telegram üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde" bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı anına ilişkin görüntüleri Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

Bu kapsamda, "kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde" bulunuldu.

“C31K” TELEGRAM GRUBU KAPATILDI

Ayrıca yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldı.

Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış, çok sayıda müfettiş ve savcı görevlendirilmiş, saldırganın annesi gözaltına alınmış, babası ise tutuklanmıştı.

Kentte eğitime 2 gün ara verilmişti.