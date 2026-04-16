Kahramanmaraş’taki okul saldırısı: Saldırganın babası tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ​​​​​​​Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı gerçekleştiren 14 yaşındaki İ.A.M.'nin babası U.M.'nin tutuklandığını bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın babasına ait silahları kullandığı, olayın ardından yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış, çok sayıda müfettiş ve savcı görevlendirilmiş, saldırganın anne ve babası gözaltına alınmıştı. Kentte eğitime 2 gün ara verilmişti.