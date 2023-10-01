Kahramanmaraş’taki otobüs kazası

KAHRAMANMARAŞ’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, iki otobüsün karıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı halk otobüsü ile B.B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, çarpıştı. Kazada, sürücülerden M.D. ile her iki otobüste bulunan toplam 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 kişinin yaralandığı kaza anı ise otobüs içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi.