Kahramanmaraş’taki saldırının ardından ağlayarak video çeken hemşire hakkında inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından aracında ağlayarak video çeken ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sağlık çalışanı hakkında idari inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B. okul saldırısı sonrası, otomobilinde ağlayarak video çekmişti. Söz konusu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşan H.B. kamuoynun tepkisini çekmişti.

Hemşire, kendisini eleştirenlere de "Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın" sözleriyle tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı H.B. adlı hemşire hakkında adli inceleme başlattı.