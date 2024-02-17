Kahta’da uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde bulunduran 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Büro Amirliğince yapılan müşterek çalışmalarda 3 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda V.Y., S.B. ve İ.B. isimli şahıslardan 93 gram sentetik kannobinoid maddesi, 7.1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan S.B., hakkındaki yasal işlemler sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.