Kahta’daki anız yangını korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Bağlar Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi.

Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden çıkan yangını fark eden yurttaşlar alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.