Kahvaltıya katılmadı diye darbedildi!

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren’in düzenlediği kahvaltıya katılmayan kadın personeli darp ettiği iddia edildi. Müdür Eren’in darbettiği öne sürülen kadın personel S.A., darp raporu alarak Eren’den şikâyetçi oldu. Eren hakkında, İzzetpaşa Kız Öğrenci Yurdu’nda görev yapan Yurt Müdür Yardımcısı S.A. tarafından kasten yaralama, tehdit ve hakaret iddialarıyla adli süreç başlatıldı.

İddiaya göre olay, 3 Şubat 2026 tarihinde yurtta düzenlenen kahvaltı organizasyonunun ardından yaşandı. Kahvaltıya katılamayan S.A.’nın bu tercihi nedeniyle sorgulandığı, ardından İl Müdürü tarafından makam odasına çağrıldığı belirtildi. S.A.’nın beyanına göre, makam odasında yaşanan tartışma sırasında İl Müdürü Eren’in dolu bir su şişesini fırlattığı, ardından üzerine yürüyerek kolunu ve boynunu sıktığı iddia edildi. Olayın, araya giren personel sayesinde sonlandırıldığı ifade edildi.

S.A., olay sonrası polis çağırdı, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden darp raporu aldı ve emniyete giderek şikâyetçi oldu. Adli raporda darp bulgularına rastlandığı kaydedildi.

‘MEMURİYETİNİ YAKARIM!’

S.A. ifadesinde şu bilgilere yer verdi: “İzzetpaşa Kız Yurdu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 03.02.2026 günü yurtta personelin katılımıyla kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi. Ben öncesinde katılmayacağımı söyledim. Saat 10.30 sıralarında personel kahvaltısını yaptı ve dağıldı. Sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren beni personellerden Elenur Öztürk Aygeç’in odasına çağırdı. Odada personellerden Oktay Arık da vardı. Bana katıldığım kahvaltıya neden katılmadığımı sordu. Ben de Berat Kandili nedeniyle niyetli olduğumu söyledim. Bana ‘Neden yalan söylüyorsun? Terbiyesiz!’ dedi. Ben de kibarlık olsun diye böyle söylediğimi ifade ettim. Bunun üzerine ‘Neden yalan söylüyorsun, s... git!’ diyerek masa üzerindeki dolu su şişesini bana doğru fırlattı. Şişe sağ kulağıma isabet etti. Ben de ‘Ne yapacaksınız, kadın mı darp edeceksiniz?’ dedim. Masanın arkasından kalkarak üzerime yürüdü. Araya Oktay Bey girdi. Sonrasında sol kolumu ve boynumu sıktı. Bana ‘Senin memuriyetini yakacağım, göreceksin. Sana tutanak tutacağım.’ diyerek tehdit etti.” İfadesinin devamında S.A., maruz kaldığı darp sonrasında İl Müdürü Abdulsamet Eren’in odasına gelerek kendisine hakaret ve tehdit etmeye devam ettiğini belirtti. S.A., “‘Terbiyesiz, s... git buradan!’ şeklinde hakaretlerine devam etti. Başka bir personel gelmeseydi Abdulsamet isimli şahıs beni darp etmeye devam edecekti” ifadelerini kullandı.

3 AY UZAKLAŞTIRMA ALDI

S.A’nın annesi Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun kızına randevu vermediğini kaydederek, "Müdür hâlâ ortalıkta dolaşıp tehditler savuruyor. ‘Bizim elimiz kolumuz uzundur. Her yere yetişiyoruz. Biz bunu ekmeğinden edeceğiz.’ diyor. Biz tehdit alıyoruz. Vali Bey bu adamı yanına çağırıyor, konuşuyor ve tek tarafı dinliyor. İl Müdürü’nü dinliyor ve kızımı 3 ay görevden uzaklaştırdılar. Biz sadece adalet istiyoruz” diye konuştu.