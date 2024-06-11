Kahve, şeker ve kakao için küresel kriz kapıda

Ekonomi Servisi

Dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi olan Vietnam’da, kuraklık nedeniyle üretimin düşeceği beklentisi piyasalarda arz endişelerini artırdı.

Bu durum, kahve fiyatlarının hızla yükselmesine sebep oldu. Şeker piyasasında da fiyatlar yükseliyor. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 689 bin ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor. Bu üretim açığı beklentisi, şeker fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Fildişi Sahili’nde kakao satışlarındaki kısıtlamalar, arzın daha da sıkılaşacağı endişelerini artırdı. Fildişi Sahili kakao düzenleyicisi Le Conseil du Cafe-Cacao, ülkede işleme tesisi olmayan şirketlere ve ihracatçılara, en azından bu ayın sonuna kadar kakao çekirdeklerini satın alamayacaklarını bildirdi.

Bu kısıtlama, kakao arzında daralmaya ve dolayısıyla fiyatlarda artışa neden oldu. Kakao piyasasında yaşanan bu sıkıntılar, çikolata ve diğer kakao ürünlerinin fiyatlarına da yansıyabilir.