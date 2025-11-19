Kahve zehirlenmesi olayında gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Runner Up isimli bir kafede endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı iddia edilen Türk kahvesini içen Ayben Özçilingir Turtura’nın yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, olayla ilişkilendirilen şüpheliler S.N.Ö. ve M.A. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutunu terk etmeme suretiyle adli kontrol uygulanması talep edildi. Talep doğrultusunda her iki şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.