Kahvehanede küfür kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kahvehanede küfürleşme sebebi ile çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Y.G.’nin kahvehanede küfretmesinden dolayı kavga çıktı.

Arbede esnasında Y.G. ve İ.U. isimli iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen İ.U. daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından iki şüpheli gözaltına alındı.