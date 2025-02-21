Kahvehaneye Medya TV mührü!

Haber Merkezi

Diyarbakır Lice’de polis, bir kıraathanede Medya Haber kanalını açtı. Kanalın açık olmasını gerçekçe göstererek de kıraathaneyi 30 gün süreyle mühürledi. MA'nın haberine göre, Lice’de Erhan Akkan’a ait kıraathaneye giden polisler, önce kapalı olan televizyonu açtı, ardından kanallar arası arama yaparak Medya Haber kanalını seçti.

Abdullah Öcalan ile ilgili haberlerin yayınlanmasını bekleyen polisler, ekranda Öcalan’ı görünce fotoğraf çekti ve kıraathaneyi “terör örgütü propagandası” iddiasıyla 30 günlüğüne mühürledi.

Kıraathane sahibi Erhan Akkan, işletmesinin mühürlenmesine tepki göstererek, “4 Şubat tarihinde polisler kahvehaneme gelerek kapalı olan televizyonumu açtılar. Kanal aradılar ve Medya Haber’e getirdikten sonra yaklaşık beş dakika beklediler. Ekranda Abdullah Öcalan’ın görüntüleri çıktıktan sonra televizyonun fotoğrafını çektiler” dedi. Erhan Akkan, kararın hukuksuz olduğunu belirterek Lice Sulh Ceza Mahkemesine itiraz için başvuru yaptı.