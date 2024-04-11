Kahveyi basıp otomatik silahla havaya ateş ettiler

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde motosikletle bir kahveye gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerisinde yarı otomatik silahla havaya doğru ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak’ta sabah saatlerinde kahve önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek "kardeşini kimin bıçakladığını" sorup yarı otomatik silahla havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı. Şüpheliler, daha sonra kahvenin önünde birkaç el havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı.

Olayla yaralanan olmazken panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.