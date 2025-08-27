Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’e yükseldi

Vietnam’ı etkisi altına alan Kajiki Tayfunu’nun yol açtığı fırtına ve seller nedeniyle can kaybı 8'e, yaralı sayısı ise 34’e yükselirken, bir kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Vietnam’da 25 Ağustos’ta karaya çıkan Kajiki Tayfunu ülkede hayatı felç etti. Yetkililer, Kajiki Tayfunu nedeniyle Vietnam’da hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiğini açıklarken Tayland’da da 1 kişinin öldüğünü bildirdi. Vietnam’da elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 1.6 milyon kişi elektriksiz kaldı. Öte yandan tayfun nedeniyle Vietnam halkına şiddetli yağışın artabileceği uyarısı yapıldı.

Pazartesi gününden bu yana şiddetli yağışın vurduğu ülkede sel ve toprak kayması sonucu 10 bin ev ofisin yanı sıra 86 hektardan fazla pirinç tarlası su altında kaldı.

Başkent Hanoi sokakları da sular altında kalırken şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu çoğu Ha Tinh ve Nghe An eyaletlerinde olmak üzere 1.6 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışın ülkenin kuzeyindeki eyaletlerinde etkisini sürdüreceğini açıklayarak, "Şiddetli sel ve toprak kaymaları yaşanabilir. Bölge halkının gerekli önlemleri alması gerekiyor" denildi.

TAYLAND’DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland’da 8 eyalette şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kayması meydana geldi. Taylandlı yetkililer, 180 ailenin şiddetli selden etkilendiğini açıklarken ülkede 1 kişi hayatını kaybetti.