Kakava ateşi yerli ve yabancı on binlerce kişinin katılımıyla yakıldı

Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla dev ateşin yakılmasıyla başladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne’ye gelen on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi’ne akın etti.

Edirne’ye gelen ziyaretçilerin, 9/8 Roman havaları eşliğinde saatlerce süren eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Dev ateşin yakılmasıyla başlayan şenliklerde baharın gelişi doyasıya kutlandı. Şenlikler gün ağarıncaya kadar çeşitli eğlencelerle devam edecek.