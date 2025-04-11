Kalabak damacana suyuna zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kalabak damacana suyuna zam yapıldığı duyurdu.

Duyuruda, 12 litrelik damacana ve su dökme su tarifelerinin, üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artışlar doğrultusunda yeniden düzenlediği belirtilerek, "Bu kapsamda 12 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarı ile geçerli olacak şekilde yeni tarifeye göre 12 litrelik damacana suyun fiyata 35 lira olarak belirtilmiştir. Ala Kalabak sistemi üzerinden kapıya teslim hizmetinde ise 1 adet 12 litrelik damacananın suyun fiyatı 45 lira olarak uygulanacaktır" diye belirtildi.