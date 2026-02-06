Kalabalıktan kaçanların rotası: Türkiye’nin sakin şehirleri

Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) ağı çevresel sürdürülebilirlik, yerel kimliğin korunması, geleneksel üretimin desteklenmesi ve insan odaklı şehircilik ilkelerini benimseyen ilçeleri kapsıyor. Bu ağa dahil olan yerleşimler, hızlı tüketim ve betonlaşmaya karşı “yavaş ama nitelikli yaşam” anlayışıyla öne çıkıyor.

MARMARA’DA TARİH VE DOĞA

Marmara Bölgesi’nde İznik, İznik Gölü çevresindeki doğal ekosistemi ve binlerce yıllık tarihi dokusuyla listenin öne çıkan ilçelerinden biri. Vize, Şarköy ve Gökçeada da sakin şehir unvanını sürdüren Marmara ilçeleri arasında yer alıyor.

KARADENİZ’DE DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Karadeniz’de Perşembe, Şavşat ve Gerze, yeşil doğası, sakin kıyıları ve geleneksel yaşam biçimleriyle Cittaslow ağının bölgedeki temsilcileri olarak öne çıkıyor.

KORUNMUŞ MİMARİYLE ÖNE ÇIKAN İLÇELER

Tarihi dokunun güçlü biçimde korunduğu Safranbolu ve Daday, geleneksel mimariyle sakin yaşam anlayışını bir arada sunan ilçeler arasında bulunuyor.

EGE’DE YAVAŞ YAŞAM KÜLTÜRÜ

Ege Bölgesi, Cittaslow denildiğinde Türkiye’de ilk akla gelen bölgelerden biri. Seferihisar, Foça, Yenipazar, Akyaka, Köyceğiz ve Çameli, yavaş yaşam felsefesinin Ege’deki adresleri arasında yer alıyor.

AKDENİZ’DE DOĞA–TURİZM DENGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde Eğirdir, Yalvaç, Demre, Finike ve İbradı, sürdürülebilir turizm ve doğal yaşam dengesini koruyan sakin şehirler arasında bulunuyor.

İÇ ANADOLU’DA YEREL MİMARİ ÖN PLANDA

İç Anadolu’da Güdül, Göynük ve Mudurnu, geleneksel mimariyi ve yerel üretimi yaşatan projeleriyle sakin şehir unvanını sürdürüyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’NUN SAKİN ŞEHİRLERİ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise Kemaliye, Arapgir, Halfeti, Ahlat ve Uzundere, Cittaslow ağının bölgedeki temsilcileri olarak öne çıkıyor.

ALTERNATİF ROTALAR

Cittaslow ağına dahil olan bu ilçeler, hız ve tüketim baskısının dışında bir yaşam arayanlar için Türkiye’nin dört bir yanında alternatif rotalar sunmaya devam ediyor.