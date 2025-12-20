Kalamış sakinlerinden ÇED raporuna itiraz: Süreci ihaleye uydurdular

Ada ATAK

Koç Holding’e “genişletilerek” 40 yıllığına devredilen İstanbul'daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın genişletme projesi için yürütülen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna ve projeye karşı Kalamış halkı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.

Revizyon projesi hayata geçtiği takdirde marina, Fenerbahçe Mahallesi kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan 314 bin 541 metrekare deniz alanı ve 111 bin 840 metrekare kara alanıyla birlikte toplamda 437 bin 788 metrekare olacak.

Kalamışlılar projeye karşı itirazlarını dile getirmek üzere önceki gün Ataşehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açılamasından önce konuşan Fenerbahçe Kalamış Dayanışması avukatı Onur Cingil şu ifadeleri kullandı: “İstanbul'un ve Türkiye'nin göz bebeği Kalamış bir marinaya sahip ve bur marinayı revizyon adı altında, aslında yüzde yüzden fazla büyütmeyle yeni bir marina yapmak üzere bütün sahilini talan ediyorlar. Biz uzun zamandır hukuki mücadelemizi sürdürmekteyiz. Şu an yapılan ihaleden önce yapılması gereken çevresel etki değerlendirmesi raporunun ihaleden sonra yapılması. Yani aslında ihaleyi yaptılar ÇED’i ihaleye göre uydurmaya kalktılar.”

“İTİRAZLARIMIZ VİCDANİ VE İNSANİDİR”

Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğüne seslenerek mücadeleyi ve süreci sonuna kadar sürdüreceklerinin vurgusunu yapan Cingil sözlerine şöyle devam etti: “Oraya büyük tekneler gelsin diye 3,5-5 metre kıyı temizliği yapılacak, denizin altı hiç görülmemiş şekilde taranacak ve alınacak. Niçin? 45 metrelik yatlar gelsin diye. Kim için? Bir grup imtiyazlı için. Biz bu süreçte tüm vatandaşlar adına canlıları korumak adına ve bu emaneti ileri nesillere götürmek adına Kalamış mücadelesini sürdüreceğiz. Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğüne sesleniyoruz, bizim itirazlarımız hukuki ve teknik, bizim itirazlarımız vicdani ve insani, bizim itirazlarımız kamusal.”

“ÇED RAPORU GERÇEKLERDEN UZAKTIR”

Avukat Cingil’in ardından itiraz dilekçesini kamuoyuyla paylaşmak adına sözü alan Zühtüpaşa Muhtarı Çağla Göksu, ÇED sürecinin zamanında gerçekleşmediğine ve alanın neredeyse 3 katı büyüklüğüne çıkarılarak yeni bir marina inşa edilmeye çalışıldığına değinilen dilekçeyi okurken şu ifadeleri kullandı: “ Bilindiği gibi 2. Derece doğal SİT alanı ve 3. Derece arkeolojik SİT alanı olan ve 1. Derece doğal SİT alanı olan Fenerbahçe Yarımadasının komşusu konumunda bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın ‘40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleştirilmesi’ projesinin ihalesi yapılmadan önce, yurttaşların anayasal haklarını yok sayacak şekilde imar planları yapılmış ve kıyıyı halka kapatacak şekilde ticari yapılaşmanın önü açılmış olup, bu aşamadan önce yürütülmesi gereken ÇED süreci zamanında gerçekleşmemiştir. Proje, firma tarafından ‘Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanının Revizyonu’ olarak tanımlanmakta ve ÇED raporu bu tanım üzerinden düzenlenmektedir. Oysa toplam 103 bin metrekare olan mevcut yat limanı toplam 437 bin 788 metrekareye çıkarılmak suretiyle 3 katından daha fazla büyütülecektir. Bu mevcut yapının revizyonu, yenilenmesi değil, mevcudun çok üzerinde bir alanda yeni bir marina inşa etmektir.

Var olan yat limanı daha da büyütülerek, öncelikle mahalleye, yanı sıra Kadıköy'e getireceği̇ yükle büyük bir yaşamsal sorun haline gelecektir. Bu nedenle ÇED raporu projenin olumsuz çevresel etkilerini değerlendiren gerçeklerden uzak olup, ihalesi tamamlanmış, sözleşmesi imzalanmış, ihale bedelinin peşin kısmı ödenmiş haksız bir projeyi aklama çabasından öteye geçememektedir.”