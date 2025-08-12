Kalamış Yaz Festivali’nin programı rengarenk

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, devam ediyor. Kalamış Atatürk Parkı’nda çok sayıda yurttaşın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta sinemanın efsane ismi Türkan Şoray ve filmin müziğini besteleyen usta sanatçı Cahit Berkay Kadıköylülerle buluştu.

Festival 3 Eylül’e kadar akustik müzikten klasik müziğe, rocktan popa, kült filmlerden özel konserlere kadar zengin bir programla sanatseverleri ağırlayacak. Kalamış sahili, yaz akşamlarında kültür ve sanatla yeniden canlanacak.