Kalamış’ta marina projesine itiraz: "Halkın olanı sermayeye vermeyeceğiz"

Ada Sude Atak

Koç Holding’e “genişletilerek” 40 yıllığına devredilen İstanbul'daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın genişletme projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurulmasının ardından bugün ÇED katılım toplantısı düzenlendi.

Bakanlık tarafından çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılan projenin toplantısı Fenerbahçe Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Saat 11.00’da başlaması planlanan toplantı 5 dakika gecikti.

Toplantının gecikmesine tepki gösteren Fenerbahçe Kalamış Dayanışması Avukatı Onur Cingil, “Bu toplantı bu şekilde yapılamaz. Tutanak tutulması ve iptal edilmesi gerekiyor. Bu toplantı başka sebeplerle de yapılamazdı. Kalamış marina ile ilgili ÇED raporunu daha önceden almaları gerekiyordu. Burası arkeolojik sit alanı, doğal sit alanı ve burayı birilerine peşkeş çektirmeyeceğiz” dedi.

Toplantı saatinde açılmadığı için tutanak tutuldu. Tutanak tutulurken yurttaşlar toplantıyı terk ederken “Kalamış halkındır halkın kalacak, Halkın olanı sermayeye vermeyeceğiz” sloganları attı.

"KENDİ TOPLANTILARININ USULÜNE DE UYMUYORLAR"

Alandan ayrılan yurttaşlar tesisin önünde basın açıklaması düzenlendi. Yurttaşlar adına konuşan Avukat Onur Cingil şu ifadeleri kullandı: “Toplantı usulüne uygun bir şekilde açılmadı. Usulsüz bir şekilde yaptıkları toplantının usulüne de uymuyorlar. Dolayısıyla bu toplantı yok hükmündedir. 282 sayfalık bir ÇED raporu hazırlamışlar. 242 bin metrekare olan Kalamış Marina 437 bin metrekare olacak. Onlara şunu söylemek lazım. Türkiye’nin ve İstanbul’un turizmdeki gelişiminin dünya üzerindeki çok küçük bir azınlığın ihtiyacına yönelik olarak yat turizmine bağlanmış olması ve mevcut marinanın büyütülerek revize edilmesinin mantığının buna dayandırılmasının hiçbir gerekçesi olamaz. Nitekim Danıştay hâkimi, savcısı Kalamış’ın sit derecelerini ve doğal yapısını korumanın marina işletmesinden daha önemli olduğunu, üstün kamu yararının bu olduğunu söylemiştir.”