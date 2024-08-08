Kalamış’ta yaz coşkusu

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, başlıyor. Festivalde 28 gün boyunca 19 konser ve 9 film gösterimi yapılacak. Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin özel seçkisinden oluşan gösterimler, 12 Ağustos’ta canlı orkestra eşliğinde Chaplin’le başlıyor. 8 Eylül’e kadar 28 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da özel sürpriz bir sanatçının konseriyle kutlayacak. 13 Ağustos Salı günü ise festivalde İncesaz grubu sahne alacak.