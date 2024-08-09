Kalan inşaatlar kamu bütçesinden!

Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, bazı yerlerde yarım kalan şehir hastaneleri inşaatlarının bazı yerlerde maliyetinin 12 kat kadar arttığına dikkat çekerek "Bu yükü oluşturan, sağlık hizmetlerini ticarileştiren hükümetin ekonomi politikalarıdır. Yarım kalan hastane inşaatlarını bitirebilmek için gereken fark ve şehir hastanelerinin ödemeleri halkın vergileriyle oluşturulan kamu bütçesinden telafi edilecekler" açıklamasını yaptı.

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Odadan yapılan açıklamada, iktidarın Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte, sağlık sisteminin piyasalaşması ve kamusal hizmet organizasyonunun şirket gibi yönetilmesinin kamu bütçesi üzerindeki yükü daha da artırdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devir teslim töreninde 'şehir hastanelerinin 322 milyar avro olan kira bedelinin bütçeye yükünü 27,5 milyar avroyla sınırladıklarını' itiraf etmek zorunda kalmıştı. Şehir hastanelerinin finansmanı konusunda çalışmalar yapan Prof. Dr. Uğur Emek’in hesaplarına göre, 28 bin 548 yatak toplamına sahip 18 şehir hastanesine ödenecek toplam tutar 81,2 milyar dolara ulaşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2023-2024 yılı için Şehir Hastanelerindeki hizmet ödemelerindeki artışı yüzde 38 ve kira ödemelerinde artış yüzde 108’i bulmuştu.

2024 yılı ödenekleriyle birlikte, kamu-özel ortaklığıyla işletilen hastanelere son 5 yılda toplam 180 milyar TL’den fazla ödeme yapılmış olacak. Sağlık hizmetleri, özel sektörün çıkarlarına göre değil, kamu hukuku ve kamu maliyesi araçları eşliğinde, kamu yararı doğrultusunda organize edilmelidir. Sağlık hizmetleri ücretsiz olarak, eşitlikçi ve kamucu bir mantıkla, kamu binalarında gerçekleştirilmelidir. Şehir hastaneleri kamulaştırılmalıdır.’’

Şehir hastanelerindeki yarım kalan tabloya ilişkin özetle şu bilgilere yer verildi.

MALİYET 12 KATA ÇIKTI

Denizli: Bin yataklı şehir hastanesi yapımı için Temmuz 2021’de 1 milyar 189 milyon 900 bin TL ödendi. İnşaatı tamamlanamayınca ikmal ihalesi ile 400 yataklı acil durum hastanesi yapımı için 6 Haziran 2024’te 11 milyar 999 milyon 995 bin TL daha ödendi. Hastane maliyeti 13 milyar 189 milyon 895 bin TL’ye yükseldi. Maliyeti üç yılda 11 katına çıkan hastanenin 720 günde tamamlanması öngörüldü.

Aydın: 950 yataklı şehir hastanesi için Kasım 2020’de 976 milyon 424 bin TL ödendi. Hastanenin tamamlanması için 9 Şubat 2024’te 2 milyar 875 milyon TL daha verildi. Maliyet 3 milyar 851 milyon TL’ye yükseldi ve 4 katına çıktı. Hastane 300 gün içerisinde tamamlanacak.

Tekirdağ: Ergene 50 yataklı devlet hastanesinin yapımı için Kasım 2021’de 47 milyon 120 bin TL ödendi. Ancak hastane tamamlanamadı ve ikmal ihalesi Mayıs 2024’te 429 milyon 61 bin lirayla sonuçlandı. Maliyet 476 milyon 181 bin TL’ye yükseldi ve 10 kat arttı. Hastane 500 gün içerisinde tamamlanacak.

Samsun: Alaçam Yakakent 50 yataklı devlet hastanesi yapımı için 2021’de 52 milyon 800 bin TL ödendi. İnşaat tamamlanamadı ve ikmal ihalesi bu yıl yapıldı. Hastanenin tamamlanması için Haziran 2024’te 566 milyon 600 bin TL ödendi. Maliyet 4 yılda 12 katına çıkarak, 619 milyon 400 bin TL’ye yükseldi. Hastane 600 gün içinde tamamlanacak.