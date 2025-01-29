Kalben, Avrupa'daki konser turuna devam ediyor

Müzisyen Kalben, 2025 yılına geniş bir Avrupa konser turu ile başladı.

Almanya, Belçika, Hollanda’da gerçekleşen konserlerin ilk serisi, Stuttgart, Frankfurt, Antwerp, Eindhoven, Amsterdam ve Rotterdam'da tamamlandı.

Doğum gününü de sahnede kutlayan Kalben, "Henüz yaşanmamış her şeye dair umut doğuyor içimde. Umut doğuruyorsunuz şarkıların içinde. Kalbim sizlerle şifalanıyor" dedi.

Kalben yurt dışı turnesinin ikinci etabına, Mart ayında, Kıbrıs ve İngiltere konserleri ile devam edecek.