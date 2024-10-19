Kalben, "Buluş Benimle" ile dinleyici karşısında

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kalben, yeni parçası "Buluş Benimle" ile tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluştu.

Dün (18 Ekim) Cihangir'de tarihi bir köşkün bahçesinde "Buluş Benimle" ve klibin lansmanı gerçekleşti. Lansman gecesinde klip gösterimi için led ekranda canlı geri sayım yapıldı. Ekip arkadaşları ve yakın dostlarının katıldığı gecede, Kalben’in mini akustik performansının yanı sıra çekimlerin yapım sürecini anlatan video ve fotoğraflar da paylaşıldı.

Kalben ve Hakan Mortaş’ı ilk kez bir araya getiren "Buluş Benimle"nin sözleri Kalben’e, müziği ve klibin prodüktörlüğü Mortaş’a ait.

Şarkının mix’ini uzun yıllardır pop, rock ve alternatif müziğin ileri gelen sanatçıları ile yaptığı stüdyo çalışmalarından tanınan Alp Turaç üstlenirken, gitarlarda Berlin’den Ali Somay, vurmalı ve tuşlu çalgılarda Londra’dan Jomy Jai, bass’larda Raim Paksoy yer aldı. Besteye ilk duyguları katan isim ise virtüöz Trevor Joseph oldu.

Başrolünde Deniz Işın’ın rol aldığı klibin yönetmenliğini Özcan Arslan’ın, görüntü yönetmenliğini Görkem Taş’ın üstlendiği çekimler, Kabataş - Setüstü hattında gerçekleşti. Klibin iç mekan çekimlerine ise “Runner Up” ev sahipliği yaptı.