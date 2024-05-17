Kalben’in gözaltına alınmasına neden olan ihbar ortaya çıktı: Önce şantaj yapmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nün operasyonu ile evinde gözaltına alınan müzisyen Kalben’in yurt dışında uyuşturucu madde kullanırken çekilen fotoğrafları ile şantaja maruz kaldığı sonrasında da bu görüntülerin "Şarkıcı Kalben Sağdıç, uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" denilerek emniyete verildiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Narkotik Şube Müdürlüğü’nün operasyonu ile evinde gözaltına alınan müzisyen Kalben'in şantaja maruz kaldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kalben'in evine operasyonu düzenlenmiş, yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında Kalben Sağdıç, gözaltına alınmıştı.

Evde yapılan aramalarda üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 TL'ye el konulmuştu.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

TEHDİT EDİLMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturmanın Kalben'in yurt dışında uyuşturucu madde kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun İstanbul emniyetine gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı ortaya çıktı.



İhbarda, müzisyenin tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığı iddia edildi. İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, "Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" ifadeleri yer aldı.

Kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı. Kalben, para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.