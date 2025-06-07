Kalbi 6 kez duran genç hasta 6 gün sonra "ikinci hayatı"na uyandı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle kalbi 6 kez duran ve yoğun bakımda 6 gün uyutularak tedavi gören 22 yaşındaki hasta, sağlıklı şekilde yeni hayatına gözlerini açtı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Fatih Kaya, 1 ay önce fenalaştı. Ambulansta 2 kez duran Kaya'nın kalbi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çalıştırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kaya'nın kalbi burada da 4 kez durdu.

Doktorlar yaptıkları şok tedavisi sayesinde Kaya'nın kalbini tekrar çalıştırdı, hastayı anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye aldı.

Anestezi uzmanı Prof. Dr. Aykut Sarıtaş ile kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ersin Çağrı Şimşek tarafından tedavi edilen genç hasta, yoğun bakımda uygulanan tedavinin ardından 6 gün sonra beyninde nörolojik bir sorun olmadan uyandırıldı. Hastanın kalbine şoklanabilir kalp pili takıldı.

Yeniden rahat bir şekilde yürümeye ve nefes almaya başlayan Kaya, yeni bir hayata başladı.

- "Bize yeniden bir evlat verdiler"

Fatih Kaya, AA muhabirine, kalbinin durma anını hatırlamadığını, sağlığına kavuşması için doktorların çok mücadele ettiğini söyledi.

Yoğun bakımda gözünü açtığı anı unutamadığını anlatan Kaya, "Çok şükür hayattayım dedim. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Doktorumuzla konuştum. Artık daha rahat bir hayatım var. Yaşamak çok güzel bir şeymiş. Hayatın ne kadar güzel olduğunu anladım. Allah hiç kimseye böyle bir şey göstermesin." diye konuştu.

Baba Erden Kaya da oğlunun 6 kere kalbinin durduğunu öğrendiğinde hayatının en büyük üzüntüsünü yaşadığını kaydederek, şunları dile getirdi:

"Doktorlar oğlum için seferber oldu. Bize yeniden bir evlat verdiler, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanedeyken ilk 24 saat, 48 saat ve 72 saat çok önemli diyorlardı. Hep bu süreçte evladımızı kaybetmek korkusu yaşadık. 'Temkinli olun' dediler sonucu kimse bilmiyordu. Bir anne ve baba olarak yaşanabilecek en zor anlardan biriymiş."

- "Kalp kasılma gücü oldukça düşüktü"

Prof. Dr. Aykut Sarıtaş, hastalarının yoğun bakım servisine geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu ve hayati riskinin bulunduğunu aktardı.

Hastanın kalbinin 6 kez durması ve epileptik nöbetlerinin olmasının yaşam şansını azalttığını belirten Sarıtaş, şunları kaydetti:

"Hastamıza beyin fonksiyonunu korumak açısından hemen soğutma tedavisi uyguladık. Bu tedavimizi yaklaşık bir gün boyunca vücudunu soğuk tutarak, geri kalan 3 gün boyunca da ateşin yükselmesine izin vermeyecek şekilde sağladık. Beyin ödemi gelişmemesi açısından da beyin dalgalarını takip ettik. Bütün hayati fonksiyonlarında kalp, akciğer, beyin olmak üzere solunum destek cihazıyla birlikte yürüttük. Bu vücuttaki oksijenin yeterli olmasını sağlıyor. Aynı zamanda beyin fonksiyonlarında beyin ödeminin önlenmesini, beyin fonksiyonlarının korunmasını sağlıyor. Bizim için asıl önemli olan hastanın tekrardan hayata dönmesi için beyin fonksiyonunun normal olması. Yoksa bitkisel hayatta, uzun dönem yoğun bakımda yatması istemediğimiz bir durum. Böyle genç bir evladımızın beyin fonksiyonlarının tam düzelmiş şekilde yoğun bakımdan çıkarılması bizi çok mutlu etti."

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ersin Çağrı Şimşek, Kaya'nın kalbinde damarsal bir sorun olmadığını kaydederek, ritim bozukluğunun yeniden tekrarlamaması için şoklanabilir kalp pili cihazı taktıklarını anlattı.

Hastanın gayet iyi durumda olduğunu belirten Şimşek, "Geldiğinde kalp kasılma gücü oldukça düşüktü. Şu an tamamen normale yakın bir kalp kasılma gücü var. Ritim bozukluğu hala yakın takip gerektiriyor." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Savaş Yakan da zamanında uygulanan tedavilerle genç bir hastanın sağlığına kavuştuğunu, hastane olarak bunun memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.