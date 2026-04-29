Kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk yoğun bakıma alındı

30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, Lizbon seyahati sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, hastaneye kaldırılan Çubuk’un bir süre kalbi durdu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuncunun kalbi yeniden çalıştırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati risk ortadan kalktı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yoğun bakıma alınan oyuncunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Çubuk’un bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Yer aldığı diziler:

Cennet’in Gözyaşları

Aşk Ağlatır

Sol Yanım

Duran

Ah Nerede

Baba

Adım Farah

Can Borcu

Sinema filmi:

Bir Nefes Daha (2020)