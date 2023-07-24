Kalbine yenik düşen Ladik Belediye Başkanı Özel son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir göğüs kanseri tedavisi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Samsun’un Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, son yolculuğuna uğurlandı.

Göğüs kanseri ile mücadele eden 55 yaşındaki Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden evli ve iki çocuk annesi Özel’in cenazesi, Ladik’teki evinin önünde helallik alındıktan sonra Ladik Merkez

Avcı Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze töreninde eşi Dr. Gürkan Özel ve kızları Dilruba İlayda ile Dilsude İlayhan gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeye Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AKP Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ile Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.