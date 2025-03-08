Kalbinizi yenileyecek bir kitap

Yazar İpek Kocaman’ın '9.5 Hafta' başlıklı kitabı biyo-drama türünde bir eser olarak dikkat çekiyor.

Profil Yayınları'ndan çıkan kitap sadece biyografik türde bir drama değil aynı zamanda yazarın uzun süren bir kalp rahatsızlığından dolayı ölmek üzereyken ani bir ameliyatla kurtulup yeni bir kalp kapakçığıyla hayata tekrar başlama sürecini anlatıyor.

Yazarın bu süreçte yaşadığı içsel sorgulamalar, hayatta kalma tutkusu, yaşamla ölüm arasındaki kaçınılmaz dansı ve yaşamının gözünün önünden geçişi de kitapta anlatılıyor.

Eserin bir diğer özelliği ise kalp rahatsızlığına hem bilimsel hem de psikolojik ve duygusal açıdan odaklanıyor olması.

Yazar, kalbini fiziksel olarak iyileştiren doktorların bilimsel sürecine odaklanırken, annesiyle yaptığı konuşmalar ve rüyalarıyla harmanlayarak hikâyesini sunuyor.

Yeni medyayla uyumlu olarak tasarlanan kitap, okuyucuya içindeki QR kodlarıyla kitaptaki şarkılara yönlendiriyor.

Yazar böylece sadece görsel değil işitsel sanatı da kitabına dahil ediyor.