Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı: İki çocuğun ölümünde gıda zehirlenmesi şüphesi

İzmir'de, 14 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken gıda zehirlenmesi nedeniyle öldükleri değerlendirilen çocukların kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde iki kardeş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Akıncı Mahallesi 1296 Sokak'taki bir otelin görevlisi, otelde konaklayan iki çocuğu odalarında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri E.U. (14) ve kız kardeşi H.U'nun (12) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukların cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTEL GÖREVLİSİ VE ANNE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis, yaptığı çalışmada E.U. ve H.U'nun, bir gün önce anneleri Gönül U. ve yaşları daha küçük iki kardeşleriyle otele yerleştiğini, anne ve iki kardeşlerinin sabah saatlerinde otelden ayrıldığını belirledi.

Haber verilmesi üzerine anne ve diğer çocukları otele geldi.

Otel görevlisi ve anne, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Otel görevlisinin, çocukları en son öğle saatlerinde gördüğünü söylediği, anne Gönül U'nun da kızının şeker hastası, oğlunun ise kalbinde delik olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Gönül U'nun ifadesinde çocuklarıyla, olaydan bir gün önce konserve balık ve açık kek alıp yediklerini, sabah da kendisini kötü hissetmesi üzerine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği belirtildi.

Annenin ifadesi doğrultusunda çocukların ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olabileceğinin değerlendirildiği, ancak kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirleneceği kaydedildi.