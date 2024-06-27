Kaldıkları yerden devam edecekler

Politika Servisi

31 Mart’ta hezimet yaşayan Saray yönetimi, ‘normalleşme ve yumuşama’ tartışmalarına son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasette yerel seçimlerin ardından gündeme gelen normalleşme süreci ile ilgili sert mesajlar veren Erdoğan, CHP’yi hedef aldı. ‘‘Siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır’’ diye konuşan Erdoğan, ‘sıkılı yumrukları açacak olan’ın muhalefet olduğunu savundu.

ZAMAN KAZANDI

Cumhur İttifakı ile ilgili de önemli mesajlar veren Erdoğan, ‘‘15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın çıkışı seçimden bugüne geçen yaklaşık 3 ayda gündemi meşgul eden konulara açıklık getirdi. Cumhur İttifakı’nda krizler devam ederken Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, aradaki krizlere ve karşılıklı mesajlara rağmen rejimin devamı için zorunlu birlikteliklerine devam edeceklerinin sinyalini verdi. Sandıktan yenilgiyle ayrılan Erdoğan es verdi. Hasar tespiti yaparak zaman kazandı, kamuoyu oluşturarak beklenti yarattı. Krizlerle boğuşan rejimin tartışılmasına da engel oldu.

Muhalefet normalleşme illüzyonu ile fazlaca zaman kaybederken Erdoğan, “Biz normalleşme istedik ama muhalefet istemedi” mesajını verdi. Tartışmalardan maksimum verimi aldığını düşünen Erdoğan yola kaldığı yerden devam edecek.

Öte yandan krizin tüm yükü ağır vergilerle milyonların sırtına yüklenirken ücretlere ara zam yapılmayacağı mesajları veriliyor. IMF’siz IMF politikası olarak değerlendiren “Mehmet Şimşek” programının acı reçetesi halkı daha da yoksullaştıracak. Artan yoksulluğa, ağır vergilere, gericilik kuşatmasına, baskılara ve rejimin neden olduğu diğer tüm krizlere ancak sendikalardan Meclis muhalefetine, sosyalistlerden demokratik kitle örgütlerine dek en geniş muhalefet hattı karşı koyabilir.

ORTAĞININ GÖNLÜNÜ YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Erdoğan’ın açıklamaları için ‘‘Açıklaması pek normal bir açıklama olmamış. Bu açıklamanın da normalleşmesi gerekir’’ ifadelerini kullanan Özel, partisinin yerel seçim zaferini anımsatarak, ‘‘31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik ve Erdoğan ile görüştük. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir’’ dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan İle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Saray’da bir araya geldi. 16.00’da başlayan görüşme 1 saatten az sürdü. Erdoğan bu görüşme öncesinde AKP grup toplantısında ‘‘Ülkemiz ve milletimiz adına aynı duyguları paylaştığımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı farklı siyasi partilerden teşekkül etse de Türkiye adına birdir, tek yürektir, tek ruh ve tek vücuttur.’’ diyerek, ittifakın devam edeceği mesajını verdi. Erdoğan ve Bahçeli 29 Nisan ve 10 Mayıs’ta görüşmüştü.