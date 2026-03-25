Kaldıraçlı işlem soruşturması: 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında izinsiz kaldıraçlı alım ve satış işlemleri yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,soruşturma çerçevesinde, kişilerin "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin ortağı veya yöneticisi olduğu Neta Menkul ve Final General isimli şirketler aracılığıyla, Türkiye’deki kişilere izinsiz şekilde kaldıraçlı alım-satım yaptırıldığı ve yetkisiz aracılık faaliyetinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 2019-2021 yılları arasında yatırımcılar tarafından söz konusu şirketlerin hesaplarına para transferi yapıldığı ve bu yolla şahısların menfaat sağladığının saptandığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, diğer kişilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.