Kaldırıldığı iddia edilmişti: AKP İl Başkanlığı'ndan İstanbul'daki reklam panolarına ilişkin açıklama

İstanbul’un farklı bölgelerindeki reklam panolarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) faaliyetlerini hedef alan ve AKP İstanbul İl Başkanlığı imzası taşıyan afişlerin toplatıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, billboard çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"YENİ REKLAM ALANLARINA DA TAŞINACAK"

Özdemir, afişlerin kaldırıldığı yönündeki haberleri “dezenformasyon” olarak nitelendirerek, “İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planladığımız şekilde devam etmektedir” dedi. Afişlerin yalnızca korunmadığını, aynı zamanda yeni alanlara da taşındığını vurgulayan Özdemir, “Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Senin hayatından gidiyor’ mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan ‘kaldırılıyor’ iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planladığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır. Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul’un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz. ‘Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.

SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur.



İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz… pic.twitter.com/3tCFlfNvac — Abdullah Özdemir (@abdullahozdemir) January 15, 2026

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'nin bu hamlesine tepki göstermişti. İmamoğlu bu reklam kampanyasını 2019 yerel seçimleri sonrasında AKP'nin yaptığı reklam hamlesine benzetmiş "Kaybetme kampanyanız hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından dünden itibaren kent genelindeki reklam panolarına yerleştirilen afişlerde, ulaşım, su ve çeşitli belediye hizmetleri "ele alınıyor."



“Senin hayatından gidiyor” başlığıyla yayımlanan görsellerde, İBB’nin faaliyetleri hedef alınırken, afişlerin İstanbul’un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak yaygınlaştırıldığı görülüyor.